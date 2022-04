Der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) hat am Mittwochabend einen verwirrten 73-Jährigen aus Oppau zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus gebracht. In einer betreuten Wohneinrichtung war er zuvor aggressiv geworden und hatte sich standhaft geweigert, seine Medikamente einzunehmen. Auch die hinzugezogene KVD-Streife wurde von dem aufgebrachten Mann beleidigt und angeschrien. Schließlich willigte er ein, in ein Krankenhaus mitzufahren, wo er stationär aufgenommen wurde.