Eine 56-jährige Frau hat am Samstagnachmittag diverse geparkte Fahrzeuge in Rheingönheim beschädigt. Wie die Polizei weiter mitteilte, verbog die Frau Scheibenwischer an Autos, die in der Hauptstraße geparkt waren. Auf die Beamten machte die Frau einen psychisch verwirrten Eindruck. Die 56-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei bittet Zeugen und Geschädigte, sich unter Telefon 0621/963-2122 zu melden. Die Polizei ermittelt außerdem in einen weiteren Vandalismusfall. Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen wurde in Friesenheim die Windschutzscheibe eines blauen Kia von Unbekannten beschädigt. Der Wagen war am Alwin-Mittasch-Platz abgestellt. Zeugenhinweise zu diesem Fall unter Telefon 0621/963-2222.