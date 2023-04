Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



In diesem Jahr kümmerte sich das Team vom Tierheim um 42 Katzenbabys. „Die Anzahl ist in diesem Jahr exorbitant hoch, so viele Kleine hatten wir noch nie zu versorgen“, sagt Panja Bergmann vom Tierheim-Verein. Das hat auch mit Corona zu tun.

Es sind Junge von verwilderten Hauskatzen, die es in Ludwigshafen und in anderen Städten zuhauf gibt. An verschiedenen Futterstellen werden die Katzen von Ehrenamtlichen gefüttert, dabei werden