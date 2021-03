Wegen der Osterfeiertage hat die Stadtverwaltung Ludwigshafen eine „ergänzende Allgemeinverfügung“ erlassen. Darin wird geregelt, dass von Karfreitag, 15 Uhr, bis einschließlich Ostermontag, 22 Uhr, ein sogenanntes Verweilverbot auf öffentlichen Plätzen und in Parks gilt. Damit soll erreicht werden, dass es im Freien keine größeren Ansammlungen von Menschen gibt. Zudem gilt auch eine Maskenpflicht, wenn sich der Mindestabstand von 1,50 Meter zu anderen Menschen nicht einhalten lässt. Dies soll verhindern, dass sich hochansteckende Corona-Virusvarianten weiter verbreiten. Die ergänzende Verfügung war notwendig geworden, weil zuvor in Ludwigshafen Verweilverbote an Feiertagen noch nicht geregelt waren und lediglich am Wochenende galten. Auch alle anderen Kontaktbeschränkungen und die nächtliche Ausgangssperre (21 bis 5 Uhr) bleiben über Ostern in Kraft. Unterdessen ist am Mittwoch der Inzidenzwert in Ludwigshafen auf 182,3 Neuinfektionen binnen einer Woche (bezogen auf 100.000 Einwohner) gestiegen. In der Stadt gibt es 835 akute Corona-Fälle. Im Kreis liegt die Inzidenz bei 131,1 (550 Fälle). Ab dem Wert 50 gilt eine Kommune als Risikogebiet, ab 100 müssen weitere Einschränkungen vorgenommen werden.