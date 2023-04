Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Auszug der Stadtverwaltung aus dem Rathaus schreitet voran. 111 Mitarbeiter werden bald in die Halbergstraße in Süd und in das TWL-Verwaltungsgebäude im Stadtzentrum ziehen. Die ersten haben bereits ihre Sachen gepackt.

Am vergangenen Freitag ging es mit dem Bereich Stadtplanung los. Er ist in das dritte und vierte Obergeschoss in der Halbergstraße 1 umgezogen. Am 11. Juni folgen die Mitarbeiter der Bauaufsicht,