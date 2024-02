Die geplante, weiterführende Stufe für Online-Zulassungen – „i-Kfz-Stufe 4“ – kann laut Verwaltung erst mit Verzögerung eingeführt werden. Die technische Umsetzung der neuen Funktionen sei nach Angaben des rheinland-pfälzischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau mit mehr Aufwand verbunden, als dies zunächst zu erwarten gewesen sei. Zudem seien aufgrund verschiedener Cyberangriffe die Anforderungen an die IT-Sicherheit nochmals erhöht worden. „Aus diesen Gründen können die Programme zur Nutzung von ,i-Kfz Stufe 4’ landesweit voraussichtlich erst ab Mitte bis Ende Februar freigeschaltet werden“, bedauert die Verwaltung. Darüber hinaus stünden ab 1. Februar wegen erhöhter IT-Sicherheitsanforderungen die bisherigen Funktionen der Online-Zulassung von Fahrzeugen – „i-Kfz Stufe 3“ genannt – auch nicht mehr zur Verfügung. Unabhängig davon blieben für die Kunden die Services „Wunschkennzeichen“, „Zufallskennzeichen“ sowie „Abfrage Zulassungsbescheinigung Teil 2“ über das Kfz-Portal verfügbar. Die Abschaltung von „i-Kfz Stufe 3“ und die verspätete Umsetzung von „i-Kfz Stufe 4“ sei ärgerlich. Diese Maßnahmen lägen aber außerhalb des Einflussbereichs der Ludwigshafener Zulassungsstelle.

Seit 1. September ist eine Neufassung der Fahrzeug-Zulassungsverordnung in Kraft getreten, mit der es rechtlich ermöglicht wurde, die Online-Zulassung von Fahrzeugen in vielen weiteren Fallkonstellationen nutzen zu können (beispielsweise die Zuteilung von Oldtimer-, Saison- und E-Kennzeichen oder das sofortige Losfahren mit ungestempelten Kennzeichen). Der Ausbau von internetbasierten Zulassungsdienstleistungen war in den Vorjahren stufenweise erfolgt.