Auch wenn die beachtliche Baugrube bereits ausgehoben ist: Der symbolische Spatenstich am Dienstag setzte den offiziellen Auftakt für den seit Langem geplanten, rund 41,4 Millionen Euro teuren Anbau an der Frankenthaler Stadtklinik. Westlich des Haupthauses sollen bis Sommer 2025 Psychiatrie, Geriatrie und Geburtshilfe neue Räume bekommen. Mehr dazu, erfahren Sie hier.

Die Speyerer Grünen zählen ihre eigene Frau im Stadtvorstand an. Beigeordnete Irmgard Münch-Weinmann, seit 2020 Dezernentin für Umwelt, Ordnung und Verkehr, werde nach Ansicht der Stadtratsfraktion „ihrer Verantwortung nicht gerecht“. Diese weist die Vorwürfe zurück. Was dahinter steckt, lesen Sie hier.

Zu Haftstrafen hat das Landgericht Mannheim am Dienstag vier Familienmitglieder verurteilt, die zwischen Juli 2020 und ihrer Verhaftung im Januar 2022 an den Hauptbahnhöfen in Mannheim, Nürnberg und Karlsruhe als Taschendiebe unterwegs waren. Mehr zum Prozess, finden Sie hier.

Das ergreifende Schicksal der Ludwigshafener Familie Michel während des Nationalsozialismus konnten die Besucher einer Veranstaltung des Ludwigshafener Stadtarchivs am Montag hautnah erleben. Als Zeitzeugin war Judith Rhodes zu Gast, deren Mutter Ursula Michel Ludwigshafen 1939 mit einem sogenannten Kindertransport verließ. Mehr dazu, gibt es hier.

Ohne Corona-Beschränkungen sind mehr Besucher in die Kreisbäder gekommen als vor Corona. Doch nun sorgt sich der Kreis um die Energiepreise. Warum, das erfahren Sie hier.