„Blinde Kuh, wir führen dich“. Es war ein Spiel. Einer wurden die Augen verbunden, sie wurde ein Stückchen geführt, dann gedreht und losgelassen, um ohne Orientierung und nur nach Stimmen eine von denen einzufangen, die um sie herumgetanzt sind, die blinde Kuh. Ein lustiges Spiel, so fanden zumindest die, die gerade nicht die Augen verbunden hatten. Nächste Woche beginnt ein neues Schuljahr. Viele sind erwartungsvoll gespannt, manche freuen sich, andere gehen mit Magengrummeln los. Weil sie Angst haben vor den Anforderungen und den Erwartungen.

Ob das Spiel mit den verbundenen Augen noch auf einem Schulhof gespielt wird? Wohl eher nicht. Vielleicht auch besser so. Denn es war doch eher ein Vorführen der blinden Kuh. So manches Mal kann man sich im Gewirr dieser Tage vorkommen wie eine blinde Kuh. Ein guter und gangbarer Weg nicht direkt in Sicht, die Verwirrung groß, zahlreich die Stimmen derer, die ziehen und zerren, rufen und etwas wollen. Viele haben Angst vor dem Unberechenbaren, vor den Wintermonaten. Manche verschließen die Augen davor oder glauben blind denen, die einfache Antworten parat haben.

In einem Lied, das in manchen Kitas oder Grundschulen gesungen wird, heißt es: „Halte zu mir guter Gott heut den ganzen Tag, halt die Hände über mich, was auch kommen mag. Du bist jederzeit bei mir, wo ich geh und steh spür ich, wenn ich leise bin, dich in meiner Näh. Halte zu mir guter Gott, heut den ganzen Tag, halt die Hände über mich, was auch kommen mag.“ Keine großen Worte, keine hohe Theologie. Aber das Vertrauen: Gott ist da und geht mit. An den Arbeitsplatz nach dem Urlaub und ins neue Schuljahr. Er ist da im Krankenzimmer oder in der Wohnung, in der ich alleine sitze. So kann ich der Zukunft ins Auge sehen. Und darauf vertrauen, dass es sie gibt. Und mich zurücklehnen und erinnern an dieses Kinderspiel der blinden Kuh, bei dem wir auch viel gelacht haben.

Die Autorin

Barbara Schipper (56), Pfarrerin in LU-Süd.