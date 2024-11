Eine schwer verletzte Person in der Bismarckstraße (Mitte) ist der Polizei am Montag um 22 Uhr gemeldet worden. Die Beamten stellten bei dem 31-Jährigen, der bei Eintreffen nicht mehr ansprechbar war, mehrere Stichverletzungen am Oberkörper fest. Der Mann wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert. Lebensgefahr besteht nach derzeitigem Kenntnisstand nicht, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung der Polizei und der Staatsanwaltschaft Frankenthal heißt.

Verletzungen mit Messer

Nach aktuellem Ermittlungsstand soll der Geschädigte kurz vor 22 Uhr im Bereich eines Baucontainers vor der Stadtbibliothek aus einer Gruppe mehrerer Personen heraus mit einem Messer verletzt worden sein. Zeugen fanden den Verletzten auf dem Boden liegend. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei haben die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes aufgenommen.

Wer hat etwas gesehen oder Videoaufzeichnungen gemacht?

Der 31-Jährige trug schwarze Jeans, schwarze Turnschuhe und eine dunkelblaue Jacke der Marke Wellensteyn. Die Polizei sucht Zeugenhinweise und fragt unter anderem: „Wer hat am Montagabend, 4. November, zwischen 21 und 22.15 Uhr im Bereich Bismarckstraße, Wredestraße und Kaiser-Wilhelm-Straße etwas beobachtet, das mit der Tat in Zusammenhang stehen könnte?“ Außerdem: „Wer hat am Montagabend zwischen 21 und 22.15 Uhr im Bereich Bismarckstraße, Wredestraße und Kaiser-Wilhelm-Straße Videoaufzeichnungen gemacht oder hat Überwachungskameras (auch in Fahrzeugen) installiert?“. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-23312 oder per E-Mail an KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de.

