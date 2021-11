Eine unbekannte Frau hat laut Polizei am Dienstagnachmittag bei einem 86-jährigen Rheingönheimer geklingelt und sich erkundigt, ob er Schmuck, Gold oder Münzen zu Hause habe. Die Frau folgte dem 86-Jährigen sogar in sein Haus. Dieser verwies sie daraufhin allerdings von seinem Grundstück und verständigte die Polizei. Den Beamten zufolge hatte vor dem Anwesen ein männlicher Komplize gewartet, der dann gemeinsam mit der Unbekannten in einer dunklen Limousine davonfuhr. Die Frau soll 1,60 Meter groß und zwischen 35 und 40 Jahre alt sein sowie schwarze Haare haben. Der männliche Komplize wird wie folgt beschrieben: zwischen 30 und 40 Jahre alt, zirka 1,75 Meter groß, schwarz gelockte Haare. Hinweise an die Polizei unter 0621 963-2773.