Ein 27-Jähriger steht im dringenden Verdacht, am Dienstag gegen 19.30 Uhr einen 55-Jährigen durch mehrere Tritte gegen den Kopf schwer verletzt zu haben. Er soll sich in einem Wettbüro in den J-Quadraten aufgehalten haben und dort wegen einer Gewinnauszahlung in einen zunächst verbalen Streit mit dem Inhaber des Wettbüros geraten sein. Als beide nach draußen gingen, soll der 27-Jährige diesen zu Boden gestoßen und ihm mehrfach gegen den Kopf getreten haben. Der 55-Jährige wurde laut Staatsanwaltschaft und Polizei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Der 27-Jährige wurde am Mittwoch dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erließ. Die Ermittlungen dauern an.