Zu einem versuchten sexuellen Missbrauch von Kindern soll es am Donnerstag gegen 13.15 Uhr in der Nähe des Spielplatzes zwischen der Eugen-Roth-Straße und Am Weidenschlag in Oggersheim gekommen sein. Das haben das Polizeipräsidium Rheinpfalz und die Staatsanwaltschaft Frankenthal am Donnerstagabend in einer gemeinsamen Presseerklärung mitgeteilt. Die Polizei informierte auf Anfrage, dass wegen Hinweisen aus der Bevölkerung mit Hochdruck ermittelt werde. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal war am Abend nicht mehr für Nachfragen erreichbar. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0621/9632773.