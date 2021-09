Ein sechsjähriges Mädchen und ein achtjähriger Junge sollen am Donnerstag gegen 13.15 Uhr in der Nähe des Spielplatzes zwischen der Eugen-Roth-Straße und Am Weidenschlag (Oggersheim) von einem Unbekannten angesprochen und zu sexuellen Handlungen aufgefordert worden sein. Der Täter wird wie folgt beschrieben: 35 bis 40 Jahre alt und sehr schlank. Er hat kurzes braunes Haar, war unrasiert, trug dunkle Jeans und sprach mit akzentfreiem Deutsch. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal ist eingeschaltet. Hinweise an die Kriminalpolizei: Telefon 0621/963-2773.