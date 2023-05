Fünf bis sechs Unbekannte haben laut Polizei in der Nacht von Freitag auf Samstag zwei Personen überfallen, die sich gegen 1.40 Uhr mit weiteren Freunden im Bereich des Unteren Vogelstangsees aufhielten. Ein Täter hat demzufolge mit einem Schlagring zugeschlagen, der Geschädigt habe eine Schnittwunde am Auge sowie eine Gehirnerschütterung erlitten. Eine weitere Person sei von einem Unbekannten mit Tritten und Faustschlägen attackiert worden, der an Bargeld kommen wollte. Hinweise unter Telefon 0621 174-4444.