Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Raubs im Ludwigshafener Stadtteil Pfingstweide. Ein Zwölfjähriger meldete am Montag gegen 16.30 Uhr, dass ihn zwei unbekannte Jugendliche am Spielplatz im Madrider Weg (Pfingstweide) aufgefordert hätten, seine Wertgegenstände herauszugeben. Als er sich weigerte, sei er von ihnen ins Gesicht geschlagen und leicht verletzt worden. Zudem wendeten sich zwei weitere Jungen im Alter von acht und zwölf Jahren an die Polizeibeamten. Auch sie sagten, sie seien von den Jugendlichen aufgefordert worden, Wertgegenstände herauszugeben. Als sie sich ebenfalls weigerten, sei der Zwölfjährige geschlagen worden, von seinem Fahrrad gefallen und ebenfalls leicht verletzt worden. Als die Mutter des Zwölfjährigen am Spielplatz erschien, seien die Jugendlichen abgehauen. Einer der Jugendlichen, ein 14-Jähriger, wurde kurze Zeit später an einer Bushaltestelle geschnappt. Die Ermittlungen zu dem anderen Jugendlichen dauern laut Polizei an.