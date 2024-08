Nach einem versuchten Raub am Samstag in Mundenheim sucht die Polizei Zeugen. Ein 24-jähriger Mann war gegen 0.30 Uhr in der Weißenburger Straße auf eine fünfköpfige Personengruppe getroffen. Laut Polizei schlugen und traten die Unbekannten unvermittelt auf ihn ein und versuchten, den jungen Mann auszurauben. Erst nachdem ein Zeuge dem 24-Jährigen zur Hilfe eilte, ließen die Täter von ihm ab und konnten unerkannt flüchten. Der 24-Jährige wurde leicht verletzt. Zur Tätergruppe gehörten vier Männer und eine Frau im Alter von 18 bis 20 Jahren. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.