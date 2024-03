Ein junger Mann hat nach Polizeiangaben am Freitagmorgen gegen 5.22 Uhr versucht, eine 48-Jährige im Wolfsgrubenweg in Edigheim auszurauben. Der Täter beleidigte die Frau und forderte die Herausgabe ihrer Tasche. Die Geschädigte drohte mit ihrem Ehemann, woraufhin der Täter flüchtete. Die Frau wurde nicht verletzt. Die Polizei sucht nach einem etwa 18 bis 20 Jahre alten Mann, zirka 1,70 Meter groß, schlanke Figur, grauer Kapuzenpullover. Zudem sprach er einen auffallend pfälzischen Dialekt. Zeugen, die Angaben zum Täter oder Tatgeschehen machen können, sollen sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter Telefon 0621 963 2222 in Verbindung setzen.