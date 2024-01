Zwei Jugendliche haben laut Polizei am Dienstagmittag gegen 13.20 Uhr versucht, einen 18-Jährigen an der Bushaltestelle am Bahnhof Oggersheim auszurauben. Sie hielten ihn fest, bedrohten ihn und forderten Bargeld. Eine Passantin verständigte die Polizei. Die Täter flüchten ohne Beute. Sie werden wie folgt beschrieben: 16 bis 18 Jahre alt, zirka 1,70 Meter groß, normale Statur. Ein Täter habe blonde Locken und blaue Augen gehabt und sei mit einem schwarz-grauen Jogginganzug bekleidet gewesen. Sein Komplize habe einen gebräunten Teint gehabt. Er trug einen Drei-Tage-Bart und war mit einem dunklen Jogginganzug bekleidet. Hinweise an die Polizei: Telefon 0621 963-2122.