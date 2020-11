Ein versuchter Raub hat sich laut Polizei am Mittwoch gegen 22.45 Uhr auf dem Feldweg zwischen Oggersheim und Oppau ereignet. Dort ging ein 29-Jähriger mit seinen Hunden spazieren, als er von zwei Jugendlichen angesprochen wurde. Die Unbekannten forderten ihn auf, sein Handy und seine Geldbörse herauszugeben. Als der 29-Jährige sich weigerte, schlug ihm einer der Jugendlichen mit der rechten Faust ins Gesicht. Der Hundebesitzer erlitt eine Platzwunde. Als die beiden Hunde zu bellen begannen, ergriffen die Jugendlichen ohne Beute die Flucht in Richtung Melm/Baggerweiher. Die Täter sind 16 bis 20 Jahre alt und waren dunkel gekleidet. Hinweise an die Polizei: Telefon 0621/963-2122.