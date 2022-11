Bereits am Donnerstag gegen 13 Uhr haben drei Unbekannte versucht, einem jungen Mann den Geldbeutel zu rauben. An der Bushaltestelle der Berufsbildenden Schule im Bereich der Kreuzung Bruchwiesen-/Raschigstraße (Gartenstadt) griff das Trio den 19-Jährigen an. Der junge Mann setzte sich zur Wehr, daraufhin flüchteten die ebenfalls jugendlichen Täter. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise unter Telefon 0621 963-2773.