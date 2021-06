Ein 15-Jähriger ist laut Polizei am Montag in Friesenheim von vier Jugendlichen getreten und geschlagen worden, die ihm sein iPhone im Wert von 1200 Euro rauben wollten. Der 15-Jährige war gegen 12 Uhr im Friesenpark unterwegs, als ihn die etwa 17 bis 19 Jahre alten Unbekannten ansprachen und die Herausgabe seines Handys forderten, das er in der Hand hielt. Nachdem er das Mobiltelefon nicht hergab, prügelten die Jugendlichen auf ihn ein. An das Handy kamen sie jedoch nicht, da eine Passantin die Täter anschrie und drohte, die Polizei zu rufen. Daraufhin flüchteten die vier Unbekannten zu Fuß. Die Passantin und andere Zeugen bittet die Polizei, sich unter Telefon 0621/963-2222 zu melden.