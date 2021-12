Unbekannte haben laut Polizei in der Nacht auf Mittwoch versucht, in ein Waffengeschäft in der Wredestraße (Mitte) einzubrechen. Es gelang ihnen aber nicht, die Glasscheibe des Ladens mit einem Gullydeckel einzuschlagen. Nach dem die Alarmanlage ausgelöst wurde, flüchteten die Täter. Der Schaden liegt bei etwa 1000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen: Hinweise unter Telefon 0621/963-2773.