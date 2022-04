Ein Einbruch in das Gebäude der Minigolf-Anlage im Ebertpark ist am frühen Dienstag gescheitert. Ein Sicherheitsdienst meldete der Polizei gegen 5 Uhr einen Alarm. Unbekannte brachen ein Fenster auf, das jedoch durch ein Gitter gesichert war. Den Tätern gelang es nicht, in das Gebäude einzudringen. Der Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0621 963-2222 entgegen.