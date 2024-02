Unbekannte haben zwischen Montag, 20 Uhr, und Dienstag, 6 Uhr, versucht, in eine Garage in der Weinbietstraße in Mundenheim einzubrechen. Der Schaden liegt bei gut 300 Euro. Hinweise: Telefon 0621 963-2122, E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.