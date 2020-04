Ein Mann hat am Sonntag versucht, in die Gaststätte des Eisenbahner-Sportvereins (ESV) in der Oskar-Vongerichten-Straße (Süd) einzubrechen. Eine Anwohnerin hörte um 17 Uhr verdächtige Geräusche und sah einen etwa 40 bis 50 Jahre alten Mann, der Rollläden der Gaststätte hochschob. Als die Frau ihn ansprach, flüchtete er. Die alarmierten Polizeibeamten entdeckten drei Rollläden, die hochgeschoben worden waren. Zwei davon wurden dabei beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Der Tatverdächtige hat hellbraunes Haar, ist etwa 1,75 Meter groß und schlank. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2773.