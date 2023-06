Ein 15-Jähriger soll in der Nacht auf Mittwoch gegen 2.15 Uhr in der Bürgermeister-Kutterer-Straße (Mitte) versucht haben, ein Auto aufzubrechen. An dem Pkw waren laut Polizei, der ein Zeuge eine verdächtige Person gemeldet hatte, entsprechende Spuren erkennbar. Schaden: 1500 Euro. Ob der Jugendliche tatsächlich der Täter ist, werde noch ermittelt.