Nach dem Vorfall vom vergangenen Sonntag hat die Staatsanwaltschaft auf Anfrage weitere Details bekanntgegeben.

Der 20-Jährige, der am frühen Sonntagmorgen gegen 6 Uhr versucht haben soll, eine 16-Jährige zu vergewaltigen, ist polizeibekannt, wie die Leitende Oberstaatsanwältin Doris Brehmeier-Metz ( Frankenthal) auf Anfrage erklärte. „Der Verdächtige ist bisher wegen niedrigschwelliger Kriminalität, insbesondere wegen Diebstahls und Erschleichens von Leistungen, in Erscheinung getreten.“ Der Mann stammte aus dem Irak, das Opfer sei deutsche Staatsangehörige. Weitere Angaben zu den Personen werden von der Staatsanwaltschaft „angesichts des überwiegenden schutzwürdigen privaten Interesses der Geschädigten und des Tatverdächtigen nicht gemacht“, so Brehmeier-Metz.

In Jugendstrafanstalt gebracht

Einer gemeinsamen Mitteilung der Staatsanwaltschaft und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz vom Montag zufolge soll der 20-Jährige versucht haben, die junge Frau auf einem Volleyballfeld in der Lichtenbergerstraße zu sexuellen Handlungen zu zwingen. Die Jugendliche konnte durch laute Schreie Anwohner auf sich aufmerksam machen, die dann die Polizei verständigten. Die alarmierten Beamten nahmen den Mann widerstandslos fest, bevor er sich an der Frau vergehen konnte. Die 16-Jährige blieb körperlich unverletzt. Der Tatverdächtige wurde noch am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der versuchten Vergewaltigung. Der 20-Jährige wurde anschließend in eine Jugendstrafanstalt gebracht.