Zwei versuchte Vergewaltigungen am Ludwigshafener Rheinufer beschäftigen aktuell die Ermittlungsbehörden. Nun gibt es weitere Details zum zweiten Fall.

Der zweite Fall eines sexuellen Übergriffs binnen weniger Tage am Rheinufer ereignete sich am frühen Montagmorgen gegen 4.30 Uhr. Zu dieser Zeit soll ein 29-Jähriger im Bereich der Heny-Roos-Passage (zwischen Berliner Platz und Rheinufer) versucht haben, eine 26-Jährige zu sexuellen Handlungen zu zwingen. Zuvor soll er ihr gefolgt sein und sie anschließend festgehalten haben. Die Frau wehrte sich laut Mitteilung von Polizeipräsidium und Staatsanwaltschaft erfolgreich gegen den Mann und informierte sofort die Polizei. Der 29-Jährige wurde im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung kontrolliert und vorläufig festgenommen. Am Dienstag wurde er dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts der versuchten Vergewaltigung. Der 29-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Tatverdächtiger wegen Drogendelikten bekannt

Wie die Leitende Oberstaatsanwältin Doris Brehmeier-Metz jetzt auf Anfrage erklärte, ist der Beschuldigte polizeibekannt und bisher im Wesentlichen wegen Drogendelikten in Erscheinung getreten. „Er ist somalischer Staatsangehöriger, die Geschädigte stammt aus Syrien, verfügt über diese Staatsangehörigkeit und lebt in Ludwigshafen. Dort war auch der Beschuldigte bis zu seiner Inhaftierung wohnhaft“, so Brehmeier-Metz. Bisher würden sich keine Hinweise auf eine Verbindung zu dem Fall vom 15. März ergeben.

Erste Tat auf einem Vollyballfeld

An diesem Sonntagmorgen gegen 6 Uhr ereignete sich die erste versuchte Vergewaltigung am Rheinufer. Ein 20-jähriger Iraker soll auf einem Volleyballfeld in der Lichtenbergerstraße versucht haben, eine 16-jährige Deutsche zu sexuellen Handlungen zu zwingen. Auch dieser Mann ist polizeibekannt, wie die Oberstaatsanwältin auf Anfrage erklärte. „Der Verdächtige ist bisher wegen niedrigschwelliger Kriminalität, insbesondere wegen Diebstahls und Erschleichens von Leistungen, in Erscheinung getreten.“

Die alarmierten Beamten nahmen den Mann widerstandslos fest, bevor er sich an der Frau vergehen konnte. Die 16-Jährige blieb körperlich unverletzt. Der Tatverdächtige wurde noch am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der versuchten Vergewaltigung. Der 20-Jährige wurde anschließend in eine Jugendstrafanstalt gebracht.

Auf dem Berliner Platz herrscht derzeit wegen der Frühjahrsmess noch mehr Publikumsverkehr als sonst üblich (rund 40.000 Passanten täglich). Laut Polizeistatistik für das Jahr 2025 ist der Berliner Platz kein Kriminalitätsschwerpunkt.