Versuchte Vergewaltigung am Ludwigshafener Rheinufer: Einer gemeinsamen Mitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz ( Ludwigshafen) zufolge soll ein 20-Jähriger auf einem Volleyballfeld in der Lichtenbergerstraße bereits am frühen Sonntagmorgen gegen 6 Uhr versucht haben, eine 16-Jährige zu sexuellen Handlungen zu zwingen. Die Jugendliche konnte durch laute Schreie Anwohner auf sich aufmerksam machen, die dann die Polizei verständigten. Die alarmierten Beamten nahmen den Mann widerstandslos vorläufig fest, bevor er sich an der Frau vergehen konnte. Die 16-Jährige blieb körperlich unverletzt. Der Tatverdächtige wurde noch am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der versuchten Vergewaltigung. Der 20-Jährige wurde anschließend in eine Jugendstrafanstalt gebracht.