Mehrere Passanten haben der Polizei am Dienstag um 20 Uhr aggressive und randalierende Personen in der Friesenheimer Luitpoldstraße gemeldet. Drei Männer zwischen 29 und 38 Jahren hatten Passanten angepöbelt. Außerdem gingen sie auf einige der Menschen los. Ein betrunkener 30-Jähriger aus Heidelberg versuchte, einen Passanten am Hals zu packen. Anschließend zerbrach er eine Flasche und schlug in Richtung eines anderen Passanten. Verletzt wurde niemand. Weil der 30-Jährige vor Ort einen Alkoholtest ablehnte, wurde ihm laut Polizei auf der Dienststelle Blut entnommen. Gegen ihn wird wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt.