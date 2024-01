Die Polizei ermittelt in einem Fall von versuchter Erpressung und zu einem Raubüberfall. Beide Taten ereigneten sich am Freitag in der Innenstadt. Gegen 11 Uhr betrat ein unbekannter Mann ein Hotel in der Zollhofstraße, bedrohte eine Mitarbeiterin und forderte Bargeld, berichtet die Polizei. Als der Täter bemerkte, dass Kameras die Situation aufzeichneten, ergriff er ohne Beute die Flucht. Der Flüchtige ist etwa 1,70 Meter groß, er trug einen roten Kapuzenpulli, eine schwarze Jacke und eine blaue Jeans. Er hat einen auffälligen Ausschlag im Gesicht. Gegen 12 Uhr bedrohte im Bereich des Ludwigsplatzes ein unbekannter Mann mit einer Schusswaffe eine Angestellte einer Apotheke und flüchtete mit einer Summe Bargeld im dreistelligen Bereich. Der Täter ist circa 1,80 Meter groß, trug eine Ski-Maske und schwarze Kleidung. Seine Finger sind tätowiert. Die Polizei sucht Zeugen für beide Taten: Hinweise an die Kriminalpolizei unter Telefon 0621 963-2773.