[Aktualisiert: 18.30 Uhr] In Ludwigshafen sind am Dienstag, 14. Juli, nicht alle Restmülltonnen abgeholt worden, die an der Straße bereitstanden. Das hat die Stadtverwaltung am Nachmittag mitgeteilt. Der Grund: In den Abfällen waren „großteilige Störstoffe“ enthalten, die den Schlackeabwurf eines Müllkessels im Müllheizkraftwerk verstopft haben. Dieser musste daraufhin abgeschaltet werden. Weil sich dadurch „einige hundert Tonnen Restabfall zu viel“ im Müllbunker befinden, konnten keine weiteren Anlieferungen angenommen werden. Deshalb kommt es laut Stadt auch bei der Abfallentsorgung zu Verzögerungen.

Tonnen weiter stehen lassen

Stehengebliebene Restmülltonnen sollen weiter an der Straße stehen gelassen werden, bittet die Stadt die Bürger und kündigt an: „Ausgefallene Touren werden am Folgetag nachgeholt.“ Diese Verzögerung um jeweils einen Tag im Vergleich zum eigentlichen Abholtag könnte sich noch bis Ende der Woche hinziehen. Sollte das nötig sein, werde auch am Samstag noch Restmüll abgefahren.

Störstoffe nicht aus Privathaushalten

Die „großteiligen Störstoffe“ stammen allerdings nicht aus den Behältern von Privathaushalten, sondern „vermutlich aus Containern, die Baustellenmischabfälle beinhalteten und so gut versteckt waren, dass diese bei der Eingangskontrolle nicht erkannt werden konnten“. Das sagt Thomas Grommes, Geschäftsführer der Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Ludwigshafen GmbH.