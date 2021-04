Der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) hat am Dienstagabend, 20. April, in Friesenheim zwei Männer erwischt, die gegen die Corona-Regeln verstoßen haben. Ein Bürger hatte sich bei der städtischen Ordnungsbehörde gemeldet, weil er beobachtet hatte, dass sich zehn Männer vor einem Gebäude in der Carl-Bosch-Straße aufhielten, Alkohol konsumierten und weder den vorgeschriebenen Mindestabstand einhielten, noch eine Mund-Nasen-Bedeckung trugen, berichtet die Verwaltung. Als die Männer das eintreffende Dienstfahrzeug des KVD erkannten, entfernten sie sich zügig in unterschiedliche Richtungen. Von zwei Personen konnten die Personalien aufgenommen werden. Sie wurden über die Corona-Regeln informiert und erhielten einen Platzverweis.