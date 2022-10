Für die Mieter

Die vor 102 Jahren gegründete GAG ist das größte kommunale Immobilienunternehmen in Rheinland-Pfalz. Mit der Betreuung der fast 13.000 Wohnungen in Ludwigshafen sind an die 200 Mitarbeiter beschäftigt. Wie vielseitig diese den Mietern assistieren, beleuchten wir in einer Serie. Deren Auftakt lesen Sie hier.

Für bedürftige Kinder

Mit Drahtesel und Gitarre gegen den Welthunger: Lucia Höfer, Zwölftklässlerin an der Freien Waldorfschule Frankenthal, startet eine Radtour zugunsten der Hilfsorganisation „Mary“s Meals“. Dabei wird sie fünf Tage lang in die Pedale treten, Straßenmusik machen und Spenden sammeln, um Kindern in armen Ländern, einen Schulbesuch mit Mahlzeit zu ermöglichen. Was sie antreibt, lesen Sie hier.

Für die Sicherheit

Was ist zu beachten, um möglichst sicher auf dem Fahrrad unterwegs zu sein? Ein Speyerer Fahrrad-Experte mit jahrelanger Werkstatt-Erfahrung gibt Tipps, wie es mit der Zweirad-Pflege klappt.

Für die Buga

Mannheim macht sich an allen markanten Orten hübsch für die Bundesgartenschau. Die eigentlichen Veranstaltungsorte nehmen immer mehr Form an, Was mit den Wasserspielen auf der Jugendstilanlage am Wasserturm passiert ist, erfahren Sie hier.