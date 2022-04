Seine „Karriere“ als Autofahrer ist für einen 84-Jährigen aus Mannheim vermutlich beendet. Er verursachte laut Polizei am Samstag gegen 10.30 Uhr auf der Ludwigshafener Rheinallee (Süd) einen Unfall und flüchtete. Ersten Erkenntnissen zufolge kollidierte der Renault-Fahrer mit einem geparkten Wagen und setzte seine Fahrt trotz geplatztem Vorderreifen fort. Ein Zeuge brachte die Ermittler auf die Spur des 84-Jährigen, der in Rheingönheim in Fahrtrichtung Altrip gesichtet wurde. Auf einem Parkplatz rund fünf Kilometer vom Unfallort entfernt schnappte ihn die Polizei im Auto sitzend.

Zweifel an Fahrtauglichkeit

Die Beamten hatten erhebliche Zweifel an der Fahrtauglichkeit des Mannes. Es stellte sich heraus, dass er morgens bei der Einnahme seiner täglichen Tablettenration versehentlich eine Schlaftablette eingenommen hatte. Auf der Polizeiwache schlief der 84-Jährige mehrfach ein. Ihn erwarten nun Strafverfahren wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs trotz bestehender Fahrunsicherheit aufgrund von Medikamenten und wegen Unfallflucht. Auch sein ohnehin nicht mehr fahrtüchtiges Auto wird der Rentner vorerst nicht mehr fahren dürfen, bilanziert die Polizei.