Gabriele Bindert nahm kein Blatt vor den Mund: „Wir könnten die Häuschen moderat sanieren, aber sie sind und bleiben ein Schandfleck.“ Problem: Die beiden ehemaligen Kassenhäuschen am Zugang zum Ebertpark stehen unter Denkmalschutz. Erst vor wenigen Wochen waren die beiden Buden erneut verunstaltet worden, müssten in der Zwischenzeit dringend saniert werden. Das würde, für beide Häuschen, rund 50.000 Euro kosten – ohne Garantie dafür, dass sie wenige Tage nach de Sanierung durch Zerstörungswut, Ignoranz und Vandalismus wieder in den aktuellen Zustand versetzt werden. „Der Ebertpark wird im Jahr 2025 100 Jahre alt. Da ist die Frage, wie wir unsere Gäste empfangen wollen“, erklärte die Bereichsleiterin Grünflächen dem Ortsbeirat Friesenheim bei der jüngsten Sitzung.

„Symbol ohne Nutzung“

Im Raum stehen eine „moderate“, also in erster Linie günstige, Sanierung. Oder man könnte die beiden Häuser an dieser Stelle, trotz des bestehenden Denkmalschutzes, abbauen und durch Hecken oder Rosengerüste ersetzen, die an die Form der Häuser erinnern. Die Häuschen selbst könne man an anderer, geschützterer Stelle wieder aufbauen. Ein Vorschlag, den das Gremium wohlwollend entgegennahm. „Die Kassenhäuschen sind nur noch ein Symbol ohne Nutzung. Wir könnten sie durch ein anderes Symbol ersetzen“, so Ortsvorsteher Günther Henkel (SPD). Ein Votum gab der Ortsbeirat nicht ab.