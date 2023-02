Die Mondlandung hat niemals stattgefunden, Deutschland ist eine GmbH und Covid-19 gibt es nicht. Verschwörungsideologien wie diese gibt es viele. Wie man sie erkennt und damit umgeht – darum geht es in einem Seminar an der Volkshochschule Ludwigshafen am Freitag, 10. März, 18 bis 21 Uhr.

Verschwörungsideologien sind nicht das Problem einer kleinen Randgruppe, sondern reichen bis weit in die Gesellschaft hinein, erläutert die VHS den Hintergrund. Der Diskurs über diese Ideologien könne soziale Gefüge spalten und zu Zündstoff für Hass und Hetze werden. Um dem entgegenzuwirken und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken, sei es hilfreich, Verschwörungsideologien zu erkennen und zu lernen, damit umzugehen. Referent Lennart Lafaire liefert dazu Hintergründe. Der Kurs wird vom Rat für Kriminalitätsverhütung der Stadt Ludwigshafen gemeinsam mit der Beratungsstelle gegen Rechtsextremismus Rheinland-Pfalz in Kooperation mit der Volkshochschule Ludwigshafen angeboten. Referent Lennart Lafaire ist als Berater gegen Rechtsextremismus tätig. Anmeldungen unter Telefon 0621 504-2238 oder online auf der Seite www.vhs-lu.de. Die Teilnahme ist kostenfrei.