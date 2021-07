Die CDU Ludwigshafen wirft der Landesregierung vor, die Kommunen finanziell im Regen stehen zu lassen. Der Finanzreport der Bertelsmann-Stiftung für 2019 zeige erneut eine dramatische Schieflage der kommunalen Finanzen in Rheinland-Pfalz. „Ludwigshafen nimmt bundesweit den neunten Platz der meistverschuldeten Städte in der gesamten Republik ein. In dieser Liste der Flop 10 sind vier Städte aus Rheinland-Pfalz zu finden. Pirmasens nimmt sogar den traurigen ersten Rang ein“, sagt CDU-Stadtratsfraktionschef Peter Uebel. Die Lage werde immer dramatischer. Die Auswirkungen seien mangelnde Handlungsmöglichkeiten vor Ort, wachsender Druck auf die Kommunen, Gebühren und Steuern zu erhöhen, sowie die Vernachlässigung der Infrastruktur. Der Kulturbereich sei als sogenannte freiwillige Leistung dauerhaft von Kürzungen betroffen. „Das kann so nicht weitergehen“, fordert Uebel. Das Land habe mit dem Urteil des Landesverfassungsgerichtshofs im Dezember 2020 die Aufgabe bekommen, die Finanzen der Kommunen endlich aufgabengerecht auszugestalten. „Das Ranking zeigt unsere Not. Mein Appell geht an die Landesregierung, endlich zu handeln“, sagt Uebel. Die Stadtverwaltung will am Montag den Stadtrat über die Folgen des Landesverfassungsgerichtsurteils informieren. Die FWG will beantragen, dass sich die Stadt der Klage der Stadt Pirmasens anschließen soll, die eine bessere Finanzausstattung vor dem Bundesverfassungsgericht einklagen will. Unterstützung für den FWG-Antrag hat die AfD angekündigt. Aus eigener Kraft werde sich Ludwigshafen aus der Schuldenspirale nicht mehr befreien können. Der Klageweg sei daher „zwingend notwendig“, so AfD-Fraktionsvorsitzender Johannes Thiedig.