In seiner Haushaltsrede hat Kämmerer Andreas Schwarz (52, SPD) Anfang Oktober sehr anschaulich die überaus prekäre Lage von Ludwigshafen erläutert. Die Verschuldung soll bis Ende 2022 auf 1,6 Milliarden Euro steigen. Die Stadt hat aufgrund der vielen Auflagen der Kommunalaufsicht kaum noch Handlungsspielraum und zunehmend auch kein Geld, um die städtische Infrastruktur in Ordnung zu halten. Dieser Zustand sei nicht akzeptabel, betont Schwarz immer wieder. Daher engagiert er sich im bundesweiten Bündnis „Für die Würde unserer Städte“. Gemeinsam kämpfen verschuldete Kommunen hier um mehr Geld vom Bund und von den Ländern. Jetzt haben die Kommunalpolitiker ihre nächste Aktion gestartet, um auf ihre Lage aufmerksam zu machen: eine Online-Petition. Schwarz erläutert das Anliegen: „Als Kommunen sind wir diejenigen, die vor Ort die gesellschaftspolitischen Herausforderungen annehmen und lösen. Bund und Länder geben den gesetzlichen Rahmen dafür vor, ohne uns eine nachhaltige Finanzausstattung zu gewähren. Dadurch können wir in den hoch verschuldeten Städten schon die uns übertragenen Pflichtaufgaben nicht finanzieren. Für die wichtigen sogenannten freiwilligen Aufgaben wie Kultur, Sport oder den Öffentlichen Personennahverkehr bleibt kaum finanzieller Spielraum. Deswegen brauchen wir jetzt eine Lösung für unsere Altschulden, die durch die andauernde Unterfinanzierung angehäuft wurden, und eine auskömmliche Finanzausstattung für die Zukunft.“ Er hoffe auf viele Unterstützer aus Ludwigshafen für die Online-Petition. Denn diese sei der erste Hilferuf direkt an die Bevölkerung. Den Text der Petition und den Link zur Stimmabgabe finden Interessierte auf www.ludwigshafen.de.