Für einen Feuerwehr-Einsatz in Rheingönheim hat am Dienstagmorgen um 4.18 Uhr ein verschmortes Tablett gesorgt. Im zweiten Geschoss einer Wohn- und Betreuungseinrichtung in der Gabriele-Münter-Straße hatten mehrere Rauchwarnmelder ausgelöst. Grund war ein teilweise verschmortes Kunststofftablett auf einem Herd in einem Gemeinschaftsraum. Ein Mitarbeiter hatte das Tablett laut Feuerwehr bereits mit Wasser abgelöscht. Wegen des Schmorgeruchs mussten die betroffenen Räume maschinell belüftet werden. Im Anschluss daran konnten die Bewohner ihre Wohnungen wieder nutzen.