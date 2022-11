Vieles ist zum Wegwerfen oft viel zu schade. Was der eine nicht mehr braucht, kann für den anderen noch sehr nützlich sein. Mit einer vorweihnachtlichen Aktion richtet sich die Hauptorganisatorin und ehrenamtliche Malteser-Beauftragte Hiltrud Gehrlein-Bischoff an alle, die anderen eine Freude machen möchten und gerne nachhaltig schenken. Gelegenheit zum Stöbern ist am 3. November von 12 bis 16 Uhr und am 4. November von 14 bis 18 Uhr im Malteserhaus, erster Stock, in der Rottstraße 87 ( Süd). Kostenlos abgegeben werden können Haushaltsartikel wie Töpfe, Gläser, Geschirr, kleine Elektrogeräte sowie verschiedene Dekoartikel. „Wir freuen uns, wenn die schönen Sachen neue Besitzer finden“, sagt Gehrlein-Bischoff, die mit der Verschenk-Aktion einen Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung leisten möchte.

Kontakt

E-Mail an Ehrenamtshilfe.malteser-ludwigshafen@web.de, im Netz : www.malteser-ludwigshafen.de.