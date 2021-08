Das Filmfestival auf der Ludwigshafener Parkinsel dürfen nur gegen das Coronavirus geimpfte Menschen oder an Covid Genesene besuchen. Außerdem muss das Festivalgelände in mehrere Einzelbereiche aufgeteilt werden, in denen der Zutritt jeweils einzeln zu kontrollieren ist. Daraufhin haben sich Filmfestival GmbH, Stadtverwaltung und das Landesgesundheitsministerium verständigt. Das hat der Veranstalter am Montag mitgeteilt.

Vor dem Hintergrund steigender Inzidenzwerte in Ludwigshafen hatten in den vergangenen Tagen Gespräche über eine Verschärfung der Zugangsregeln stattgefunden. Ursprünglich hatte die Filmfestival GmbH geplant, auch negativ auf das Virus getestete Besucher zuzulassen und auf das Beispiel der Stadt Worms verwiesen, wo auf dem Backfischfest 5000 Besucher nach der 3-G-Regel zugelassen wurden. Doch darauf wollte sich die Ludwigshafener Stadtverwaltung nach Angaben der Filmfestivalmacher nicht einlassen. Bereits erworbene Tickets, die wegen dieser 2-G-Auflage nicht mehr genutzt werden können, wird der Veranstalter auf Wunsch der Betroffenen zurückerstatten.

Mit der 2-G-Regel kann das Festival nun am 1. September startet. Laut Veranstalter liegt eine entsprechende Ausnahmegenehmigung des Landes vor.