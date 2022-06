Mit der Formation „Brass Machine“ ist am Freitagabend vor der Rhein-Galerie das dreitägige neue Rheinuferfest eröffnet worden. Mit knapp 40-minütiger Verzögerung ging es im strömenden Regen auf dem Platz der deutschen Einheit los, auf dem tapfer Zuschauer unter dem aufgespannten Schutzdach vor der Bühne dem Wetter trotzten. Erst ein Anschub von Lukom-Eventmanager Christian Diehl beendete den langen Soundcheck der elf Musiker, die sich im Anschluss redlich bemühten, die Regenstimmung vom Platz zu blasen. Im Anschluss eröffnet Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) das Fest offiziell, ehe die Lokalmatadoren von Grand Malör vor ihrer treuen Fangemeinde den ersten Festtag beenden. Diehl meinte, dass immerhin kein Unwetter gemeldet worden sei. Für Samstag ist besseres Wetter vorausgesagt. Dann präsentieren sich unter anderem Pias Ballettstudio (13.25 Uhr), die Band „From da Soul“ ( 19.15 Uhr) und die Michael-Jackson-Tribute-Show (22 Uhr) auf dem Platz. Zum Abschluss findet am Sonntag ein Klassik-Open-Air der Staatsphilharmonie um 11 Uhr statt. Musik gibt’s auch in der Wein-Lounge am Ludwigsplatz. Das Rheinuferfest erstetzt in diesem Jahr das Stadtfest.

Mehr zum neuen Fest lesen Sie hier.