Ein Streit wegen Falschparkens ist laut Polizei am Sonntagabend in Nord eskaliert. Gegen 18 Uhr endete der Disput in der Hemshofstraße in einer körperlichen Auseinandersetzung. Vier Männer im Alter von 26 bis 54 Jahren waren aneinandergeraten, weil eine 39-Jährige ihren Wagen unberechtigt auf einem Anwohnerparkplatz abgestellt haben soll. Die 39-Jährige soll aggressiv auf ihr Fehlverhalten angesprochen worden sein, weshalb sie aus Angst Angehörige verständigte. Diese Angehörigen, ein 26-Jähriger und ein 29-Jähriger, sollen dann auf ihre Kontrahenten eingeschlagen, diese getreten und leicht verletzt haben.