Der plötzliche Tod des Gitarristen und Sängers Stephan Ullmann am 11. Juni 2020 hat viele Menschen schockiert – nicht nur in seiner Heimatstadt Ludwigshafen und in Mannheim, wo er seit vielen Jahren lebte. Eines seiner Projekte ist das Trio One Voice Down mit der Sängerin Deborah Lee und dem Keyboarder Markus Zimmermann gewesen. Die beiden haben sich nun entschlossen, zu zweit weiterzumachen. In Erinnerung an ihren Freund.

In den allerschönsten Farben des Herbstes leuchtet der Wald, durch den die beiden spazieren: fröhlich beschwingt, zwischendurch halten sie einander im Arm, Deborah Lee klettert über einen Baumstamm wie ein kleines Mädchen, Markus Zimmermann beißt in einen Apfel und grinst. Das Video zur ersten Single „Was bleibt“, die am 17. Februar erscheinen soll, erzählt von Freundschaft, von einer guten Zeit, die zwei Menschen miteinander haben. Dass jemand fehlt, der Dritte im Bunde, wird im Text nur zart angedeutet: „Was bleibt, ist die Geschichte von uns dreien.“

Hoffnung und Mut vermitteln

„Der erste Song kann kein Trauersong werden“, sagt Deborah Lee. „Damit kann man nicht in eine neue Ära starten.“ Er solle Hoffnung und Mut vermitteln – und sich trotzdem gleichzeitig vor ihrem toten Freund verneigen. Seit 2017 hatten Deborah Lee, Markus Zimmermann und Stephan Ullmann zusammen Musik gemacht. Das Projekt One Voice Down stellte die Stimmen der drei Vollblutmusiker in den Mittelpunkt. Ihre Coverversion von „Breathe easy“, im Original von der Boygroup Blue, kann man noch bei Youtube anschauen, um einen kleinen Eindruck davon zu gewinnen, wie gut die drei harmonierten – musikalisch und menschlich.

Kollegen und Freunde

Andere Videos haben Deborah Lee und Markus Zimmermann nach Stephan Ullmanns Tod aus dem Netz genommen. „Wir hatten wundervolle Gigs und wollten eigentlich viel zusammen auf Reisen gehen“, sagt Lee, die sich besonders intensiv an ein Konzert auf Teneriffa erinnert, an das die drei noch ein paar Tage Urlaub hängten. „Wir waren erst Kollegen und dann Freunde“, sagt der 31-jährige Zimmermann. „Zunächst war die Musik das, was uns verbunden hat,

und dann haben wir gemerkt, dass es auch auf menschlicher Ebene sehr zwischen uns harmoniert.“ Der Altersunterschied – Stephan Ullmann würde am 2. März seinen 53. Geburtstag feiern – habe überhaupt keine Rolle gespielt. Alter sei ohnehin keine Kategorie, in der Musikerinnen und Musiker denken. „Und er war junggeblieben. Er hat die Musik immer gefeiert.“

In der Pfingstweide aufgewachsen

Stephan „Ulle“ Ullmann, der im Ludwigshafener Stadtteil Pfingstweide aufgewachsen war, arbeitete viele Jahre lang als Gitarrist, Sänger, Produzent und Komponist. Seinen ersten Job hatte er im Musikhaus Musicant in Frankenthal, wo er Gitarren verkaufte und Kontakte knüpfte. Später war er Bandmitglied von Julia Neigel und Anne Haigis, produzierte die Soloalben von Rolf Stahlhofen und Lucy Diakovska und war ein gefragter Studiomusiker. Popularität bei Kindern – über die sich der zweifache Vater sehr freute – hatte er seiner Tätigkeit als TV-Coach bei der ZDF/Kika-Sendung „Dein Song“ zu verdanken. Eine seiner letzten Arbeiten war das Kindermusical „Fabi und Mo“, das er gemeinsam mit Pia Scheiring geschrieben hatte, die in Oggersheim eine Ballettschule betreibt. Uraufführung war vor einem Jahr im Capitol in Mannheim. Auf dieser Bühne stand er oft, zum Beispiel mit einer Tribute-Show für Prince, einen Künstler, den er sehr verehrt hat. „Die Musik war sein Lebenselixier“, sagt Deborah Lee. „Wir gucken uns oft an und fragen uns: Was hätte Ulle jetzt gesagt?“

Markus Zimmermann und sie haben sich die Entscheidung, ohne den Freund weiterzumachen mit One Voice Down, nicht einfach gemacht. „Aber wir haben so viel Zuspruch bekommen, dass wir uns dazu entschieden haben“, sagt die heute in Pulheim bei Köln lebende Mannheimerin. Sie ist seit vielen Jahren eine gefragte Sängerin für Studio-Aufnahmen und Live-Auftritte und stand zum Beispiel als Backgroundsängerin mit Xavier Naidoo und Cassandra Steen auf der Bühne. Auch Markus Zimmermann ist schon seit seinem 18. Lebensjahr hauptberuflicher Musiker und betreibt ein eigenes Tonstudio in Bruchsal, in dem die Songs von One Voice Down entstehen – auf „Was bleibt“ soll alle zwei bis drei Monate eine weitere Single folgen. Ein Album haben die beiden nicht geplant. „In der Album-Kategorie denken wir eigentlich nicht mehr“, sagt Zimmermann. „Man müsste dann auf Promo-Tour gehen, und das lässt sich derzeit sowieso nicht planen.“ Wann sie überhaupt mit Band auf der Bühne stehen und ihr Debüt vorstellen werden – das wissen die beiden nicht.

Trotz der pandemiebedingten unsicheren Situation wirken die beiden im Videotelefonat ganz entspannt und optimistisch – genau wie in dem im Wald gedrehten Videoclip. „Das ist auch nicht immer so“, gibt Deborah Lee zu, „aber es gibt uns auf jeden Fall ganz viel, dass wir einander haben, dass keiner alleine ist. Wenn der eine schlecht drauf ist, sagt der andere: Komm, es wird schon irgendwie weitergehen.“ Oder um noch einmal aus ihrem eigenen Song zu zitieren: „Aufgeben gibt es nicht.“