Vermutlich durch einen brennenden E-Scooter ist es zu einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Mannheim-Rheinau gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Aus dem betroffenen Gebäude wurden demnach acht Personen dem Rettungsdienst übergeben. Diese sind nach aktuellem Stand alle glücklicherweise nur leicht verletzt, so die Polizei.

Die Brandursache und das konkrete Ausmaß des Brandes hinsichtlich dem entstandene Sachschaden seien noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Wie die Feuerwehr mitteilt, waren drei Löschtrupps im Einsatz, drei Personen wurden von der Berufsfeuerwehr aus dem Gebäude gebracht und dem Rettungsdienst übergeben.