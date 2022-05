Die Polizei sucht nach zwei Männern, die bereits am Donnerstagabend einen 19-Jährigen im Hemshof ausgeraubt haben. Der junge Mann war gegen 19.20 Uhr auf dem Heimweg von der Arbeit, als er am Goerdelerplatz von den vermummten Unbekannten vom Fahrrad gerissen und aufgefordert wurde, ihnen zu folgen. In einem Hauseingang in der Rollesstraße hielten die zwei Täter dem 19-Jährigen einen spitzen Gegenstand, vermutlich ein Messer, von hinten an den Hals, durchsuchten dessen Geldbeutel und entnahmen aus diesem rund 200 Euro. Anschließend flüchteten die Täter zu Fuß in Richtung Goethestraße.

So werden die Täter beschrieben

Die Gesuchten werden wie folgt beschrieben werden: Täter 1 ist 18 bis 19 Jahre alt, 1,65 bis 1,70 Meter groß, schlank und hat eine hohe Stimmlage. Er trug schwarze Schuhe, graue Jeans mit Löchern, ein schwarzes T-Shirt und hatte einen schwarzen Stoff über Mund und Nase gebunden (vermutlich ein T-Shirt). Er hat schwarze Haare im „Undercut“ (Kopfseiten ringsum sehr kurz, oben länger und zur Seite gekämmt) mit zwei rasierten Strichen im Haarübergang.

Sein gleichaltriger Komplize ist etwa 1,80 Meter groß und schlank. Er trug schwarze Schuhe, schwarze Jeans und einen grauen Kapuzenpulli. Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon 0621 963-2222.