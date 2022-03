Zwei vermummte Männer haben am Dienstagabend eine Tankstelle in Mannheim überfallen. Laut Polizei betraten die Täter gegen 21.30 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle in der Relaisstraße (Rheinau). Sie traten hinter den Kassentresen, bedrohten einen Mitarbeiter mit einem langen Messer und forderten Geld. Der Mitarbeiter öffnete die Kasse. Einer der Täter stopfte sich die Geldscheine in eine Jackentasche. Die Räuber bedrohten den Mitarbeiter und befahlen ihm, nicht die Polizei zu verständigen. Dann flüchtete das Duo zu Fuß. Einer der Täter sprach mit einem südosteuropäischer Akzent. Hinweise von Zeugen an die Polizei unter Telefon 0621 174-4444.