In der Teichgasse im Ludwigshafener Stadtteil Friesenheim ist am späten Dienstagabend ein Pizzabote überfallen worden. Der Lieferant sollte gegen 23.30 Uhr das Essen in einer Kleingartenanlage abgeben. Als er dort eintraf, wurde er von zwei vermummten Männern erwartet. Der Pizzabote – ein 18-Jähriger aus dem Landkreis Bad Dürkheim – wurde unter Druck gesetzt und übergab den Tätern die bestellte Ware und Bargeld. Die Täter entkamen unerkannt. Sie sollen zwischen 16 und 23 Jahre alt sein und trugen dunkle Kleidung. Hinweise unter Telefon 0621/963-2122.