Ein 88-Jähriger ist laut Polizei am Montag in einer Straßenbahn gestürzt und hat sich dabei am Kopf verletzt. In die Linie 6 war er an der Haltstelle in der Wittelsbachstraße (Süd) gestiegen. Als die Stadtbahn anfuhr, verlor der Senior das Gleichgewicht. Hinzugerufene Polizeibeamten stellten fest, dass der Verletzte von seiner Pflegeeinrichtung als vermisst gemeldet worden war. Er hatte den Rückweg nicht mehr allein gefunden. Der Mann wurde zur weiteren Untersuchung in eine Klinik eingeliefert.